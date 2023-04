La Folgore vince a Partinico e approda in Eccellenza. Tripudio rossonero e tifosi in festa

del 2023-04-02

La Folgore vince a Partinico e approda in Eccellenza classificandosi prima nel campionato di Promozione girone A.

Decisiva la rete del giovane bomber Spinelli, ancora una volta in goal, nella prima frazione di gioco. Una gara gestita dai rossoneri in maniera ottimale nel primo tempo. Nella seconda frazione di gioco due occasioni clamorose per il Partinico e due le magiche parate del portiere Pizzolato che ha chiuso letteralmente la porta rossonera.

Sempre nella seconda frazione di gioco una ottima acrobazia di Rustico che è andato vicino al raddoppio.

Al triplice fischio grandi festeggiamenti per la squadra del Presidente Giuseppe Indelicato e di Mister Messana che, insieme alla dirigenza, hanno saputo costruire una squadra che piano piano ha trovato la quadratura fino a diventare una realtà solida che ha concluso al primo posto il campionato.