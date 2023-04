"Strage" di multe sulla Mazara-Marsala a chi supera di 5 km/h il limite di 50. Pioggia di ricorsi. Attese decisioni Giudice di Pace

di: Redazione - del 2023-04-03

Una vera e propria "strage" di contravvenzioni per un autovelox sulla S.S. 115 al km 39,200 direzione Mazara per chi esce da Marsala. Da Dicembre si parla di migliaia di verbali elevati a chi supera di cinque km/h il limite di 50. Residenti della zona si sono visti notificare più verbali in uno stesso giorno e tale situazione incresciosa anche per lavoratori pendolari medici e avvocati che raggiungono Marsala.

Una signora di Menfi, che già un pauroso incidente di qualche anno fa gli ha procurato sofferenze e tanta riabilitazione, non ci sta.

"Ero andata per motivi familiari nel trapanese, la mia andatura è veramente prudente, mi è stato notificato un verbale del 2 Gennaio perché percorrevo la suddetta via alla velocità di 55,48 km/h superando di 5,48 il limite alle ore 22,30, con la strada praticamente quasi deserta. Questo significa volere fare cassa e basta".

A molti che viaggiavano a 70 km/h sono stati tolti punti dalla patente. Il Giudice di Pace di Marsala è stato inondato di ricorsi ed anche il Prefetto. Motivi del reclamo la strada a carreggiata unica che non consentirebbe l'installazione dell'autovelox e la notifica del verbale oltre i termini previsti dal Codice della Strada.

Molti autobilisti, che hanno ricevuto verbali come la signora, li hanno pagati con lo sconto del 30% entro cinque giorni, perché rivolgersi ad un legale avrebbe avuto sicuramente costi maggiori. Adesso si aspettano le prime decisioni del Giudice di Pace, che potrebbe decidere di annullarle.