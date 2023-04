Sabato presso la Casa Circondariale di Castelvetrano Santa Messa con volontari della Fraternità Betlemme e i detenuti

del 2023-04-03

Lo scorso sabato 1 Aprile, presso la Casa Circondariale di Castelvetrano, alcuni volontari della Fraternità Betlemme di Èfrata si sono ritrovati con grande gioia per celebrare la Santa Messa delle Palme con i fratelli detenuti portando i ramoscelli di ulivo preparati per loro. Si è celebrato l’ingresso trionfale di Gesù Cristo a Gerusalemme, e agitando i ramoscelli di ulivo, abbiamo acclamato «Osanna al Figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nell’alto dei cieli!» (Mt. 21,9).

La proclamazione del Vangelo sulla Passione di Gesù, che viene giudicato da un tribunale, imprigionato e condannato a morte, ha portato a una profonda contemplazione della passione di Cristo aprendo i cuori al mistero pasquale. La Celebrazione Eucaristica, presieduta dal cappellano don Vincenzo Aloisi, ha segnato così l'inizio della Settimana Santa.

A tutti i fratelli detenuti è stato donato dalla Fraternità un ramoscello di ulivo, con un messaggio: "Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna" (Gv 3,16). Inoltre la Fraternità stessa ha preparata circa 200 campanari che verranno donati, in occasione della Santa Pasqua, ai detenuti e a tutto il personale del carcere, segno di vicinanza e dono per chi ne ha bisogno. Nella settimana santa la Fraternità Betlemme di Efratà continuerà a visitare i fratelli detenuti per vivere pienamente ciò che il Signore ci esorta: “ Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro compagni di carcere” Ebrei 13,3.

La Fraternità li accompagnerà nelle celebrazioni del Giovedì Santo presieduta da Sua Eccellenza Mons. A. Giurdanella, con la lavanda dei piedi ai carcerati; il venerdì Santo con l’Adorazione della Croce; per culminare la missione con la Santa Celebrazione Eucaristica di domenica festa della Pasqua di Resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo.