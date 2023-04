Triscina, cittadino salva una grossa tartaruga dal soffocamento delle reti. Storia a lieto fine

del 2023-04-01

Avrebbe potuto morire soffocata a causa delle reti impigliate tutte intorno ma è stata salvata dall’intervento tempestivo di un cittadino. È successo stamane a Triscina, all’altezza della strada 81 bis, quando Maurizio abate, castelvetranese, si è accorto della presenza quasi a riva di una boa che si immergeva di continuo sott’acqua e alla quale era impigliata qualcosa. Incuriosito si è avvicinato e ha notato il grosso esemplare di tartaruga di circa 80 centimetri che, con difficoltà, tentava di liberarsi dalle reti.

L’uomo ha deciso di andare in soccorso della tartaruga e l’trasportata in spiaggia riuscendo, se pur con difficoltà, a tagliare le reti che stavano soffocando il rettile.

Abate aveva dapprima telefonato ai carabinieri che lo avevano messo in contatto con la capitaneria di porto di Mazara e con il centro di recupero di animali feriti. Tale centro, avendo avuto assicurazione che la tartaruga stesse bene e non avesse ami da pesca o ferite varie, lo ha invitato a rimettere in acqua l’animale. Maurizio Abate ha poi riportato in acqua la tartaruga che ha potuto continuare il suo percorso.