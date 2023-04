Il giovanissimo Mattia Ciaccio conquista il primo posto ai “Giochi matematici del Golfo”

del 2023-04-01

Mattia Ciaccio, un alunno della 4^ elementare della sezione C dell'Istituto comprensivo Quasimodo di Gela è stato il vincitore assoluto del primo premio "Giochi matematici del Golfo" svoltosi lo scorso 29 marzo nel suggestivo scenario del teatro Eschilo con prova finale che si è tenuta presso nella splendida location dell’ex Convento delle Benedettine a Gela. Mattia Ciaccio è nipote del nostro collaboratore Pietro Errante che ovviamente va fiero ed orgoglioso del prestigioso riconoscimento ottenuto dal nipotino.

A completare il successo della IV C è stato il secondo posto assoluto, sempre per la sezione 4^ elementare, di Tommaso Paino ai quali oggi tutta la classe ha tributato i festeggiamenti per la bella vittoria conseguita. Un plauso va ai ragazzi che si sono impegnati nella preparazione dei quesiti e agli insegnanti della IV C che hanno profuso ogni sforzo per preparare al meglio i propri alunni. Mattia Ciaccio è stato l'unico ad aver risposto esattamente a tutti e dieci i non facili quesiti matematici, conquistando in tal modo la vittoria assoluta con relativa coppa, medaglia e attestato!

Al piccolo Mattia e al nonno Pietro, giustamente orgoglioso del proprio nipote, vanno i complimenti della redazione di Castelvetranonews.it