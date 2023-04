Salemi, individuato un professionista che collaborerà con Comune per bandi Pnrr

di: Redazione - del 2023-04-04

Il Sindaco di Salemi Domenico Venuti ha annunciato la conclusione della procedura per individuare un esperto, l'architetto Salvatore Maltese, che collaborerà con il Comune per i bandi del Pnrr.

Di seguito il post pubblicato dal primo cittadino:

"Si è conclusa la procedura per l'individuazione di un esperto che collaborerà con il Comune per la partecipazione ai bandi del Pnrr e oggi l'architetto Salvatore Maltese ha firmato il contratto: a lui auguriamo buon lavoro. Stiamo puntando moltissimo sul Pnrr e abbiamo già ottenuto diversi bandi ma non vogliamo fermarci.

A livello nazionale e regionale esistono degli evidenti problemi e delle carenze ma queste inefficienze non possono e non devono ricadere sui cittadini: ecco perché, come Comune di Salemi, intendiamo fare di tutto per non perdere neanche una delle opportunità date dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sopperendo a queste carenze che si registrano nei livelli superiori.

Siamo pronti a potenziare i nostri uffici, anche partecipando con nostre risorse al meccanismo della spesa, perché la posta in gioco è troppo importante. Seguendo anche le indicazioni del Presidente Anci Antonio Decaro, siamo pronti a spendere di più per non perdere un treno che non può essere soltanto un affare per le grandi città. Ci stiamo attrezzando, con i fatti, affinché il Comune di Salemi ottenga il massimo."