Selinunte, concluso tavolo tecnico su questione porto di Marinella. Stanziati 200 mila euro

di: Comunicato Stampa - del 2023-04-06

Il porto di Marinella di Selinunte sarà liberato dall’accumulo di posidonia che impedisce a pescatori e diportisti la piena fruizione del bacino portuale. L’intervento immediato, per il quale l’Assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò s’è impegnato a reperire il finanziamento, è stato convenuto al termine della riunione del tavolo tecnico, che siè riunito oggi presso l’Assessorato Regionale alle Infrastrutture. Presenti tra gli altri i deputati regionali Cristina Ciminnisi (M5S), Nicolò Catania (FdI) e il Sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano (M5S).

«È una soluzione tampone e immediata che risponde alle ripetute richieste dei comparti ittico e turistico del comprensorio di Castelvetrano e del Belìce – commenta la deputata trapanese Cristina Ciminnisi – . Certamente non può essere quella definitiva che va affidata, come sosteniamo da tempo, ad un articolato progetto esecutivo di intervento sulle opere portuali».

In questa direzione era già intervenuta proprio la deputata trapanese che per il porto di Marinella di Selinunte ha fatto inserire nella finanziaria regionale un emendamento che impegna 1,5 milioni di euro a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione.

Il tavolo tecnico, la cui convocazione è stata richiesta dal deputato Nicola Catania, ha discusso anche degli interventi strutturali a lungo termine per il porto di Marinella, convergendo però sulla necessità di un intervento urgente e prioritario per riuscire a entrare e uscire dal bacino portuale in sicurezza.