"Demolizioni e stravolgimento del centro storico a Marinella". Protesta di Italia Nostra Castelvetrano

Demolizioni, piano regolatore e rispetto del territorio. Sono questi alcuni passaggi evidenziati in una nota di Italia Nostra sezione di Castelvetrano su un edificio demolito nel centro storico: "Ancora una volta - si legge nel documento di Italia Nostra - un edificio viene demolito nel centro storico. In particolare all’interno della zona A3 di Marinella di Selinunte. Ancora una volta Italia Nostra si ritrova a protestare per lo stravolgimento del centro storico di Marinella e di Castelvetrano operato in questi anni".

"I dirigenti del settore urbanistica ed edilizia - continua il documento - sostengono che i loro atti sono conformi alle norme del Piano Regolatore. L’Amministrazione afferma che non ricadono sotto la loro responsabilità le storture e le contraddizioni dello strumento urbanistico oggi in vigore.

Tutto vero. Ma a causa del modo in cui trova attuazione lo strumento urbanistico, il centro storico non ha più identità. È sotto gli occhi di tutti che nelle zone A1, A2 e A3 si trovano edifici storici, ormai ridotti in macerie e nuove anonime costruzioni che cozzano con il contesto.

Italia Nostra ha espresso più volte le sue critiche all’attuale Piano Regolatore, per i suoi contenuti e per come è diventato efficace. In particolare l’enunciazione, contenuta nelle norme di attuazione, che le zone A sono “zone di recupero del patrimonio edilizio esistente” non trova corrispondenza nelle norme di attuazione, che non danno nessuna prescrizione esecutiva su come tutelare questo patrimonio nelle zone A2 e A3.

Inoltre le prescrizioni della zona A1 consentono il ricorso, senza particolari limitazioni, alla demolizione, che invece nelle zone di recupero dovrebbe essere evento eccezionale e soprattutto non affidato ai poteri discrezionali della burocrazia comunale, ma espressamente previsto da un piano particolareggiato approvato dagli organi regionali preposti.

È evidente che servirebbe un nuovo strumento urbanistico, ma a questo riguardo pare ormai assodato che se ne parlerà dopo le prossime elezioni comunali e quindi, nella migliore delle ipotesi, il nuovo Pug (Piano Urbanistico Generale) diventerà efficace fra tre o quattro anni"

In conclusione Italia Nostra è disponibile a fornire indicazioni utili ad elaborare una proposta di modifica dell’attuale P.R.G. da sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale, nell’auspicio di limitare i danni che sta provocando questo strumento urbanistico".