Grave incidente mortale a Santa Ninfa. Morte due donne. Inutili i soccorsi

di: Redazione - del 2023-04-04

Un incidente mortale si è verificato questo pomeriggio a Santa Ninfa lungo la Strada comunale n. 3 ad altezza “Cuba”. A perdere la vita due donne G. M. di 74 e G. M. 77 anni. Ancora in fase di accertamento la dinamica del sinistro mortale. Stando in base alle prime informazioni le due donne, che stavano raggiungendo un appezzamento di terreno, per cause da chiarire, avrebbero invaso con la propria auto la corsia opposta urtando contro un muretto terminando la corsa sotto un ponte. Sul posto i Carabinieri e 118.