Trapani, vandali in azione contro il Comune. Danni ad un pozzo e ad un’auto

(fonte: Giornale di Sicilia) - del 2023-04-07

Ennesimo atto vandalico ai danni di attrezzature appartenenti al comune di Trapani: un pozzo di Bresciana e l’auto di servizio sono stati danneggiati.

Secondo quanto ricostruito, all'interno della postazione del “TR6”, ignoti hanno scassinato la cabina elettrica tranciando i cavi e rubandoli, si sono introdotti dentro lo stabile e hanno danneggiato il quadro elettrico. Un’altra effrazione, invece, è stata rilevata presso il pozzo “TR9” dove si sono introdotti ma non sono riusciti nel loro intento distruttivo. Infine, sono stati rotti i vetri dell’auto di servizio del Comune di Trapani, è stata rubata la batteria e sono stati tranciati dei cavi del vano motore rendendo inutilizzabile il mezzo.

“Registriamo l’ennesimo vigliacco atto nella zona di Campobello di Mazara, dove sono presenti i pozzi di Bresciana - afferma il primo cittadino Giacomo Tranchida - . Da quando abbiamo pubblicamente denunciato che è in corso un’azione criminale finalizzata a favorire un uso non pubblico dell’acqua dei pozzi trapanesi, ignoti hanno deciso - forse apparentemente e per depistare - di rincarare la dose, distruggendo l’auto dopo i numerosi raid all’interno dei pozzi. Anche in questo caso abbiamo denunciato alle autorità competenti. Questa situazione non può continuare così e non faremo sconti a nessuno, proprio per il bene dei cittadini trapanesi e a difesa dei pozzi di nostra proprietà”.