Borgo dei borghi, Salemi sfiora l’impresa e sale sul podio ma il primo posto va a Ronciglione

del 2023-04-10

Terzo posto per Salemi al concorso Borgo dei Borghi 2023. Nonostante la campagna promozionale e il passaparola non è riuscita l’impresa di classificarsi al primo posto andato al borgo di Ronciglione davanti a Sant’Antioco(rappresentante della Sardegna, in seconda posizione). L’edizione 2023 del “Borgo dei Borghi” ha preso il via il 23 ottobre del 2022. Dopo la votazione del pubblico, hanno espresso il loro giudizio sui 20 borghi italiani in gara i tre esperti (lo storico dell’arte Jacopo Veneziani, il geologo Mario Tozzi e la chef stellata Rosanna Marziale).