Castelvetrano, al via concorso “Scatti di Primavera”. Ecco come partecipare

di: Comunicato Stampa - del 2023-04-11

Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, nasce dall’idea di 4 mamme con la collaborazione di associazioni di volontariato e non, come Avo, ProLoco Castelvetrano-Triscina, Enpa e Asd Dea.

L’iniziativa “Scatti di Primavera” invita a raccontare, attraverso immagini, il risveglio portato dalla primavera, prima di tutto nei nostri cuori e in particolare in quello dei ragazzi dai 14 ai 19 anni. In questa fascia di età si vive un periodo molto particolare e la primavera porta sempre nuove emozioni, che le foto possono aiutare a tirare fuori.

Cosa osservano i nostri ragazzi, come vivono il risveglio portato dalla primavera?

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti tra i 14 e 19 anni.

Ogni partecipante potrà consegnare un massimo di tre fotografie.

Il formato ammesso sarà sia A4 che A3 e le foto dovranno essere plastificate.

La consegna delle foto dovrà avvenire giorno 18 Aprile 2023 alle ore 18:00 in Piazza Nino Bixio 3 a Castelvetrano, unitamente alla scheda di iscrizione compilata e firmata.

Sono ammesse fotografie in b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni immagine dovrà essere titolata e ad ognuna verrà assegnato un numero da parte degli organizzatori.

Verranno affisse solo le foto con le seguenti caratteristiche:

• coerenza della fotografia al tema oggetto del concorso;

• completezza degli elementi richiesti: formato, materiale e titolo;

• originalità e qualità della fotografia

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.

Le foto consegnate verranno affisse in una zona del Parco, ad esse dedicato, e verranno votate dagli intervenuti alla manifestazione.

Le prime 3 foto che riceveranno il maggior numero di voti otterranno in premio rispettivamente:

• La foto n. 1 riceverà un buono di € 100 presso il negozio Euronics di Castelvetrano

• La foto n. 2 riceverà un buono di € 50 presso il negozio Non Solo Sport di Castelvetrano

• La foto n. 3 riceverà delle cuffie Bluetooth

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi.

In nessun caso le immagini presentate al concorso potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini presentate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente regolamento oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.

Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196.

Il 18 Aprile alle ore 18:00 ci sarà la consegna foto in Piazza Nino Bixio 3 a Castelvetrano, mentre il 22 Aprile, alle ore 16:00, avrà il via il concorso fotografico “Scatti di Primavera”. A seguire, alle 18:30, la premiazione.