Il 16 aprile si celebra la 203ª festa della Madonna della Salute di Castelvetra

del 2023-04-12

Il prossimo 16 aprile, come da antica tradizione, (avvalorata da documenti del 1865 che rimandano ad una festa svolta nel 1820), la prima domenica dopo Pasqua, si celebra la 203ª festa della Madonna della Salute di Castelvetrano, nell’omonima chiesa parrocchiale. Il programma prevedere l’inizio della festa giovedì 13 aprile, dove alle ore 17.00 verrà recitato il Santo Rosario ed a seguire l’esposizione del Santissimo Sacramento e la celebrazione della “Via Matris”, che al pari della Via Crucis, ripercorre le tappe storiche della vita di Maria meditando sulle sue sofferenze nell'adempimento della sua missione di madre del Redentore.

Venerdì 14 aprile alle 9.00 la “Madonnina” si farà pellegrina in visita ai vari reparti dell’Ospedale di Castelvetrano, sarà un momento di preghiera e di vicinanza verso le persone inferme e di sostegno e benedizione verso tutti gli operatori sanitari.

Alle ore 17.00 in chiesa sarà recitato il Santo Rosario ed a seguire la Santa Messa. Sabato 15, alle ore 15 si svolgeranno “I Giochi di un tempo" festa con i bambini con gli antichi giochi tradizionali, alle ore 17.30 il Santo Rosario e alle ore 18 la Celebrazione Eucaristica con il Rito di ammissione dei nuovi aspiranti della Confraternita "S. Maria della Sanità" Domenica giorno della festa della titolare, alle ore 10 il gruppo “Scrusciu di Sicilia” girerà per le via del quartiere annunciando la festa con la tradizionale “tammurinata”, alle ore 11.00 verrà celebrata dal parroco Don Rino Randazzo, la Santa Messa con la vestizione di 7 nuovi confrati. Alle ore 18,00 la celebrazione della Santa Messa e subito dopo la processione con il simulacro della Madonna della Salute per le vie del popoloso quartiere.

Al rientro della processione verrà impartita la benedizione solenne con la Insigne Reliquia di un frammento del velo della Vergine Maria. Si rammenta ai fedeli che la Chiesa Parrocchiale della Madonna della Salute è stata associata con “speciale vincolo spirituale” alla Patriarcale Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma e reso partecipe delle sue indulgenze.

I pellegrini e i devoti pertanto, che varcheranno infatti la porta della Chiesa Parrocchiale della Madonna della Salute di Castelvetrano nel giorno della festa, potranno lucrare l’indulgenza plenaria. La Penitenzieria Apostolica, infatti, con speciale facoltà concessa da Papa Francesco, ha riconosciuto questa possibilità, che ha validità perpetua.