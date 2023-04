Trapani, carenza di personale in Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile. Nota stampa di Unasca

del 2023-04-07

Con una nota stampa il Sindacato denuncia carenza di personale presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Trapani, chiedendo alla Regione Siciliana di risolvere il problema:

"Quale Segreteria Provinciale di settore dell'Unasca di Trapani, in rappresentanza della Categoria degli Studi di Consulenza automobilistica, ci corre l'obbligo di rappresentare il grave disagio che gli Studi di Consulenza stessi, da mesi oramai, subiscono nello svolgimento della propria attività presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Trapani che, a causa della mancanza di Personale tecnico qualificato, non è in condizione di assicurare un servizio puntuale nell'espletamento delle varie pratiche tecniche, con ritardi nell'emissione dei documenti di circolazione e di trasporto merci inaccettabili nell'era digitale, e quantificabili anche in due o tre mesi con gravi pregiudizi per l'Utenza, soprattutto quella professionale, cioè rivenditori di veicoli ed autotrasportatori.

Chiediamo alla Regione Siciliana di risolvere il problema del Personale, non solo Trapanese, degli Uffici provinciali delle Motorizzazioni Civili Siciliane, con provvedimenti definitivi e non di tampone, come possono essere quelli di prelevare a turno Funzionari tecnici da una Provincia all'altra."