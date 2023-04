Presunto danno erariale nei confronti Comune di Castelvetrano. Prosciolte sei impiegati comunali dalla Corte dei Conti

di: Redazione - del 2023-04-07

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana ha prosciolto Giuseppe Palmeri, Andrea Di Como, Marcello Caradonna, Michele Grimaldi, Salvatore Ferro e Michele Caldarera.

Procura regionale presso li aveva citati in giudizio per ottenere la condanna al pagamento della somma di euro 366.960,12 oltre rivalutazione ed interessi legali in favore del Comune di Castelvetrano per posizioni contributive rimaste colpevolmente sconosciute ai competenti uffici comunali. 1.1. da una segnalazione del 17 aprile 2020 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trapani che aveva ricevuto un esposto anonimo (prot. 153814 del 17 marzo 2020) in cui si descrivevano condotte illecite da parte di taluni dipendenti del Comune di Castelvetrano, le cui condotte omissive in materia di accertamento e riscossione di tributi locali che avrebbero determinato la perdita, per prescrizione, di entrate comunali.

Secondo il Collegio giudicante “non è stata fornita prova della certa sussistenza del danno erariale addebitato ai convenuti”.