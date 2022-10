"C'era una volta il Parco giochi di Castelvetrano". Poi i vandali e l'abbandono

di: Redazione - del 2022-10-18

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione della nostra lettrice Anna Fiume la quale, con rammarico, ci segnala lo stato di degrado e di vandalizzazione in cui versa il parco giochi di Piazza della Repubblica: "Ieri pomeriggio sono andata con mia figlia di quasi 3 anni al parco giochi di castelvetrano.

E' presente una buca enorme e profonda dove sta crescendo persino la vegetazione. Panchine rotte, cesti dalla spazzatura buttati per terra. Diverse volte ho rimproverato i ragazzini che salivano con i piedi sugli scivoli ma purtroppo la loro risposta è stato un invito a farmi i fatti miei.

La mia domanda è dove dobbiamo portare i nostri figli per avere un po di svago? Io vorrei farmi i fatti miei ma in questo caso si tratta del futuro di mia figlia (nostri figli, nipoti). Il nostro caro Sindaco sper possa attivarsi in tal senso"