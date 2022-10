Campobello, Amministrazione Castiglione approva regolamento edilizio unico per dare impulso a settore

di: Comunicato Stampa - del 2022-10-18

"Con l’obiettivo di dare maggiore impulso al settore edilizio locale, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Castiglione ha approvato il Regolamento Edilizio Unico, uno strumento finalizzato a uniformare, in tutto il territorio regionale, i regolamenti comunali in modo tale che abbiano principi generali fondati su definizioni uniformi, procedure e modalità di attuazione dell’attività edilizia omogenee.

Il Regolamento, la cui redazione è stata curata dall’arch. Antonio Giarraputo, Dirigente Comunale del settore Urbanistica e che è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 4 ottobre scorso, in particolare, contiene un insieme di norme tecniche relative alle modalità di costruzione e di modificazione dei manufatti edilizi, al recupero del patrimonio edilizio esistente, alla sicurezza e alla vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, alla sicurezza degli impianti, al risparmio energetico, all’eliminazione delle barriere architettoniche e alla prevenzione dei rischi.

«Con questo importante strumento – spiegano il Sindaco Castiglione e l’Assessore Comunale all’Urbanistica Stefano Tramonte – abbiamo finalmente disciplinato numerosi aspetti che non erano stati, in passato, adeguatamente considerati nei regolamenti edilizi comunali, introducendo importanti novità.

Abbiamo, infatti, previsto delle premialità in termini di riduzione degli oneri del contributo di costruzione e deroghe volumetriche per le costruzioni che si caratterizzano per la sostenibilità energetico-ambientale, con l’obiettivo di dare all’attività edilizia un profilo di forte caratterizzazione ambientale che ci consente di puntare verso una maggiore qualità del contesto urbano.

Inoltre, importanti passi avanti sono stati compiuti anche per quanto riguarda il Piano Regolatore Generale. Dal mese di aprile scorso siamo, infatti, in attesa del parere idrogeologico da parte del genio civile di Trapani che dovrebbe arrivare a breve, considerato che nei giorni scorsi ha disposto un apposito sopralluogo tecnico. Si tratti di atti propedeutici, affinché anche il PRG possa finalmente approdare in Consiglio Comunale per la sua adozione»."