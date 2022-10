Ancora una aiuola adottata a Castelvetrano. New Flora Maliarda dà nuova "vita" all'aiuola accanto Chiesa S. Giuseppe

di: Redazione - del 2022-10-19

Anche il negozio di fiori e piante New Flora Maliarda di Luana Tramonta sito nella via Domenico Cirillo, accanto la Chiesa di S. Giuseppe, ha aderito al progetto del Comune di Castelvetrano "Adotta un'aiuola", ridando nuova vita a tre di queste che si trovavano in uno stato di abbandono, e situate attorno la predetta Chiesa e nella p.zza Diodoro Siculo.

Il tutto è stato reso possibile grazie all'intervento di Igor Catalano, marito della proprietaria del negozio New Flora Maliarda, il quale, con la collaborazione degli amici Vittorio e Salvatore, ha provveduto ad estirpare le erbacce e quant'altro era finito nelle aiuole ed a ricollocare nuove piante, tra cui un albero di ulivo, simbolo della nostra Città.

"Certi di aver reso un servizio utile - ci fanno sapere i protagonisti - e decoroso per la comunità tutta, ci si augura che quanto ottenuto venga apprezzato e che sia vigilato da tutti per evitare che non si facciano azioni di possibile vandalismo".