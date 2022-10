Campobello, nuovo trionfo dei regolaristi di Campobello alla Targa Florio Classica 2022

di: Comunicato Stampa - del 2022-10-17

Ancora una volta è tutto campobellese il podio della prestigiosa gara di regolarità che si è conclusa ieri e che, anche in questa edizione, ha visto la partecipazione di vetture di impareggiabile valore storico e culturale.

I regolaristi di Campobello, anche in questa gara, come sempre, hanno raggiunto eccellenti risultati, distinguendosi per il loro straordinario talento noto apprezzato ormai in tutto il mondo.

«A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la città di Campobello di Mazara – afferma il Sindaco Castiglione – rivolgo i miei complimenti e un grande plauso al fuoriclasse pluricampione Mario Passanante, che ha vinto la Targa Florio, e ai top driver Angelo Accardo, Francesco e Giuseppe Di Pietra (padre e figlio che hanno gareggiato in coppia, laureandosi anche per la 2nda volta “campioni d’Italia”), che si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto della classifica, siglando quest’ennesimo successo che rende onore alla nostra città.

Siete l’orgoglio di Campobello».