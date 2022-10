Castelvetrano: via S.S. Trinità si candida a divenire "Il Villaggio dello Sport" della città. Progetto per consegnare alla cittadinanza una struttura moderna

di: Comunicato Stampa - del 2022-10-17

L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano ha indirizzato gli uffici preposti alla presentazione di istanza di partecipazione all’avviso pubblico “Sport e Periferie 2022”, con un progetto di riqualificazione degli spazi esterni di pertinenza del Campo Polivalente coperto denominato " UNITA' D'ITALIA" sito nella via S.S. Trinità, che si candida a divenire "Il Villaggio dello Sport" della città. Le motivazioni della partecipazione al predetto bando sono riassunte all’interno dello stesso: [..]lo sport rappresenta uno strumento di cittadinanza, di costruzione ed esplorazione di spazi pubblici, ma è anche un ponte tra culture diverse che collega giovani e luoghi, ed è in grado di rimuovere le barriere della disabilità, oltre a rappresentare anche uno strumento di emancipazione femminile e di giustizia sociale. L’obiettivo strategico mira alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e del degrado sociale, contribuendo al miglioramento della qualità urbana e della riqualificazione del tessuto sociale [..]”. "Il nostro progetto prevede l'impiego dell'importo di € 383.825,92, di cui € 75.633,65 messi a disposizione dal Comune a cofinanziamento. - afferma il vice sindaco Filippo Foscari, delega allo sport - L'impianto, già utilizzato per 4 discipline sportive, sarebbe arricchito con la creazione di altri 2 impianti destinati a beach volley e a padel, oltre ad una zona comune di workout. Infine, - conclude Foscari - la struttura si presterebbe a diventare un luogo di aggregazione a 360 gradi, rivalutando un’area già esistente, senza consumare ulteriore suolo, donando alla cittadinanza una struttura moderna, sicura e bella dove poter svolgere tante attività sportive diverse." "Lo sport è un elemento centrale del nostro programma, - dichiara il sindaco Enzo Alfano - così come la ricerca continua di bandi per migliorare la città e la sua vivibilità. Si tratta di una candidatura: aspettiamo le risposte e le dovute valutazioni, ma intanto il progetto definitivo c’è. E questo ci permette di andare a cercare nuove opportunità di finanziamento, che rappresentano opportunità di crescita e sviluppo del territorio e delle comunità. Ringrazio, a nome della città, il personale incaricato, che ha permesso la nostra partecipazione all'avviso".