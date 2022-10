Ecco le app alleate degli sportivi siciliani e delle associazioni sportive

di: Luca Beni - del 2022-10-18

Se l’Italia è, dopo la Germania, il Paese con più sportivi, la Sicilia è una delle regioni in testa alla classifica interna. Il 4% dei siciliani pratica infatti uno sport, numero superato solo da Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. È facile quindi immaginare che questo gran numero di sportivi sia rimasto anche al passo con la tecnologia.

Oggi più che mai, infatti, il mondo dello sport è strettamente legato a quello di internet e sono sempre di più le app che nascono pensate appositamente per chi pratica una disciplina sportiva. Ma quali sono le caratteristiche essenziali di queste app? E perché saperlo è importante sia per gli sportivi singoli che per le associazioni sportive siciliane?

Gli sport più amati

Per scoprire quali sono gli sport più amati dai siciliani basta guardare lo studio sugli sport più seguiti in Italia elaborato da ExpressVPN . Sul podio di questa classifica troviamo il calcio, seguito da tennis, basket, moto GP e Formula1. Bisogna però fare attenzione: il fatto che gli italiani seguano questi sport non vuole sempre dire che li pratichino anche. La lista degli sport più seguiti e quelli più praticati si sovrappone però in parte.

Tra gli sport con più sportivi, anche dilettanti, troviamo infatti il calcio, gli sport acquatici, gli sci, il ciclismo e il tennis. Se questi dati sono a livello nazionale, la realtà della Sicilia non è molto diversa, ma la regione ospita anche importanti società di cricket, pallamano, scherma e altri sport “minori”.

Se ovviamente gli sport più famosi avranno dedicato un maggior numero di app, anche chi pratica gli sport meno diffusi può trovare applicazioni utili.



Fonte: Pexels

Un nuovo tipo di app sportive

Ma in cosa si distinguono le app di cui stiamo parlando? Solitamente le app dedicate allo sport che troviamo sugli app store come Google Play sono pensate per i tifosi. Queste mettono a disposizione i risultati degli ultimi match, trasmettono partite e pubblicano gossip e ultime notizie riguardanti un determinato sport. In alternativa, i tifosi possono scaricare app come DAZN e guardare in streaming partite, gare e molto altro.

Le app pensate per gli sportivi stessi hanno invece al centro le performance e le prestazioni. Facendo una veloce ricerca noteremo immediatamente che queste app spesso permettono di registrare i migliori tempi, l’andamento di un allenamento e molto altro.



App personalizzate a seconda dello sport

È quindi estremamente importante che le app siano pensate per i singoli sport e le loro caratteristiche peculiari. App dedicate all’equitazione, ad esempio, permetteranno di registrare diversi cavalli e segnare separatamente i dati relativi alle performance di ogni animale. I praticanti degli sport di gruppo come la pallavolo devono invece poter analizzare sia i dati relativi alle prestazioni della squadra che dei singoli partecipanti.

Le associazioni sportive che organizzano partite con altre squadre, inoltre, possono beneficiare dalla possibilità di caricare i calendari dei tornei direttamente sulle app.

Proprio per queste ragioni, e non solo, gli sportivi devono tenere a mente tutte queste variabili quando è ora di scegliere un’app da usare. Ma non solo, ancora più cura devono porre le associazioni sportive, che spesso finiscono col far utilizzare una determinata app a tutti gli iscritti.



Fonte: Pexels

Sembra che il futuro dello sport sia sempre più tecnologico, grazie all’avvento delle app dedicate agli sportivi. Se queste attirano quindi sempre più sportivi che ne vogliono usufruire, non tutte le app sono uguali. Le migliori, infatti, sono pensate appositamente per gli specifici sport e hanno al loro centro l’esperienza degli sportivi.