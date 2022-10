Campobello: parapetto caduto nella via Ospedale: pericolo per i bimbi dell’asilo. La nota dell’Opposizione

di: Comunicato Stampa - del 2022-10-20

Continua il lavoro dei Consiglieri di opposizione che, oggi, pongono all'attenzione della silente amministrazione il parapetto caduto nella via Ospedale, prospiciente il cancello dal quale entrano ed escono i bambini che frequentano l'asilo. In verità, nel silenzio generale dei media, tale problema era stato evidenziato dai consiglieri, il 03 febbraio 2022, che con la segnalazione, assunta al protocollo al numero 0002828, chiedevano all'amministrazione di “intervenire urgentemente al fine di adottare tutti i provvedimenti tecnici atti a rimuove e rimediare le possibili ragioni di pericolo”. Non avendo ricevuto dall'amministrazione alcun riscontro, i consiglieri Di Maria Tommaso, Montalbano Isabel, Catanzaro Liliana, Prinzivalli Carla e Fazzuni Giuseppe, hanno deciso di presentare un'interrogazione per chiedere al sindaco se ed eventualmente quando intenda intervenire per ripristinare il parapetto, al fine di scongiurare ragioni di pericolo sia per gli alunni che per i genitori.

TOMMASO DI MARIA

ISABEL MONTALBANO

LILIANA CATANZARO

CARLA PRINZIVALLI

GIUSEPPE FAZZUNI