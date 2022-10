del 2022-10-20

Ritorna la luce nella via Seggio e a Marinella di Selinunte i cui punti luce nella via seggio erano spenti da circa venti giorni per un guasto alla cabina di via Diaz, e a Marinella dove l’impianto pubblico era interrotto dalla via Caboto fino al porto e direzione lido era creando disagi alla cittadinanza. Un guasto importante superato grazie ai pezzi di ricambio che sono arrivati e che hanno permesso ai tecnici di intervenire. La nostra redazione da giorni sollecitava un intervento risolutore che per fortuna è arrivato.