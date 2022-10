Castelvetrano, Huawei presente all’AcademyTour 2022 di Energia Italia

di: Comunicato Stampa - del 2022-10-21

"Si svolge oggi a Castelvetrano presso il Centro Commerciale Belicittà una tappa di AcademyTour 2022 di Energia Italia. L’evento vede come protagonista Huawei FusionSolar Roadshow.

Il Huawei FusionSolar Roadshow, in collaborazione con Energia Italia, nasce con l’obiettivo di incontrare installatori, progettisti e professionisti del settore fotovoltaico, grazie ad un truck speciale che attraversa l’Italia da Nord a Sud per presentare tutte le novità Huawei per il fotovoltaico residenziale e commerciale.

Il Programma prevede presentazioni tecnico-commerciali dei prodotti Huawei nel segmento fotovoltaico, dimostrazioni pratiche su come effettuare il commissioning degli Inverter Huawei, ma anche una sessione interattiva, nel corso della quale è possibile incontrare il Team Huawei e visitare gli interni del Truck, un vero e proprio Showroom itinerante con tutte le soluzioni Huawei.

Inoltre, nel corso del Roadshow saranno distribuiti tanti gadget a marchio Huawei.

Con oltre 20 tappe su tutto il territorio nazionale, AcademyTOUR è una una vera opportunità pensata da Energia Italia per gli installatori, gli operatori del fotovoltaico ma anche per tutte le famiglie, i giovani e aziende che sono sempre di più interessati al tema delle rinnovabili e del risparmio energetico sia in ambito residenziale che commerciale.

Dopo un tour nazionale, la tappa di oggi con Huawei torna in Sicilia a rendere protagonista la città di Castelvetrano."