Il turismo siciliano punta al digitale

La Sicilia è bella 365 giorni all’anno. È una meta che non conosce stagioni, vero? Almeno, questo è quello che promuove l’ultimo spot pubblicitario della Regione Sicilia per il 2022, dedicato al meglio dell’isola, dall’inverno fino alla primavera. E non solo ad agosto, quando il sole scalda le spiagge e l’Etna dorme tranquillo (per ora).

La ricchezza della Sicilia dipende sempre di più da una mirata promozione online, fatta da contenuti video accattivanti ed immagini che fanno venire l'acquolina in bocca. Lo sa bene la Regione Sicilia, che punta ad attirare il turismo anche fuori stagione. Uno spot alla volta.

Il boom del turismo nel 2022

Dopo anni difficili di pandemia, i turisti italiani e stranieri sono tornati sull’isola ad ammirarne le eccellenze locali . Secondo il sito del dipartimento del Turismo della Regione Siciliana, gli arrivi sono raddoppiati rispetto al 2021, avvicinandosi ai numeri record pre-Covid 19 del 2019. In media, i viaggiatori (che sono soprattutto stranieri) spendono tre giorni in Sicilia e, da inizio anno, sono stati registrati 2.340.048 arrivi e 7.302.064 presenze. I turisti stranieri sono aumentati di oltre il 300% rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre gli italiani sono aumentati di quasi il 40%.

La maggioranza di questi risultati positivi sono dati dal programma di incentivi al turismo SeeSicily . Uno degli slogan del portale è: benvenuti nella terra dove la vacanza non finisce mai. In fondo, l’isola vive dell’industria del turismo. Per ora solo durante l’estate, ma potrebbe presto viverci 365 giorni all’anno. Per raggiungere questo obiettivo, la Regione ha già in programma di usare dei fondi europei (2021-2027) per rendere la stagione turistica più lunga possibile. Proprio come ha detto Ermanno Cacciatore, dirigente dell’ufficio Marketing dell’Assessorato Regionale al Turismo Siciliano durante la XXIV edizione della borsa globale dei turismi Travelexpo a Terrasini.

In più, sempre per realizzare questi obiettivi così ambiziosi, la Sicilia sta diventando una terra di startup innovative in tutte le industrie. Turismo incluso. Come la giovane azienda 100% siciliana Threebot , con sede a Palermo. Si tratta di una piattaforma creata per i viaggiatori e per gli operatori del turismo locale. Questo progetto è come un intermediario tra le diverse parti, che assiste gli utenti con la creazione di itinerari personalizzati e con la ricerca di promozioni online esclusive. Ma anche le aziende del settore beneficiano da Threebot, dato che possono usare la tecnologia per promuovere le loro attività e per renderle più appetibili.

Siciliana è anche la startup digitale TedTrip . Stavolta, si tratta di un’azienda che si concentra sulla bellezza dei borghi, luoghi senza tempo che meritano attenzione. Da anni, la sopravvivenza di queste piccole realtà è minacciata dalla fuga dei più giovani e TedTrip punta a rendere i borghi siciliani protagonisti. È la riqualificazione dei borghi, un’iniziativa che è anche un sogno per la regione. Luoghi come il Comune di Tripi in provincia di Messina sui Nebrodi per “sviluppare delle iniziative turistiche innovative nell’antico comprensorio tra le città di Abakainon e Tindari.” Come? Creando videoguide, un polo archeologico e puntando alla sostenibilità.

Spiagge, borghi antichi e festività, la Sicilia sta diventando una delle mete preferite dai viaggiatori del mondo. Lo rivela anche il monitoraggio di Risposte Turismo, che ha selezionato la Regione come la “wine destination” del futuro in Italia, la meta per chi ama il vino. Grazie alla sua dolcezza e alla diversità del territorio, il boom del turismo in Sicilia non sarà solo nel 2022. Grazie al digitale e a startup innovative, il boom dell’industria va oltre il 2022. E beneficia tutti. Le comunità locali in testa.