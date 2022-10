L’ex Comandante di Polizia Municipale Vincenzo Bucca passa definitivamente al Comune di Mazara

del 2022-10-19

Da ieri è transitato definitivamente negli organici del Comune di Mazara del Vallo il comandante facenti funzioni della Polizia Municipale Vincenzo Bucca, con la qualifica di funzionario "Specialista di vigilanza categoria D. Già dallo scorso mese di giugno il dott. Vincenzo Bucca presta servizio al Comune, se pur fino a ieri parzialmente in convenzione ed in raccordo con il Comune di Castelvetrano.

Ieri, alla presenza del Sindaco Salvatore Quinci, del segretario generale Calogero Calamia e del dirigente della Pm e del Personale Maria Stella Marino, Vincenzo Bucca ha firmato il contratto che lo lega in via definitiva e full time al Comune di Mazara del Vallo, in virtù della procedura di mobilità (vedi determina).

Il dott. Vincenzo Bucca, 60 anni mazarese, è pertanto il nuovo comandante della Pm. La dirigenza del settore, al momento vacante, è affidata ad interim alla dottoressa Maria Stella Marino.