“Padel, pista d’atletica e non solo nel campo alternativo”. Affidata la gestione della struttura in stato di degrado

di: Redazione - del 2022-10-20

Lo scorso 24 gennaio, a seguito di gara indetta dal comune di Castelvetrano, l’Asd Polisportiva Aurora Castelvetrano, il cui Presidente è il giornalista Alessandro Quarrato, si è aggiudicata la gestione per sette anni del campo sportivo Franco Lombardo, sito in via Tommaso Lucentini, zona lottizzazione Saporito.

Espletate le varie procedure burocratiche, lo scorso 6 maggio è stato assegnato con provvedimento del settore Patrimonio l’immobile alla predetta società.

Tra una lungaggine burocratica e l’altra, si è arrivati alla seconda decade di ottobre, quando nei giorni scorsi è stato finalmente firmato il contratto e sono state consegnate le chiavi al presidente Quarrato, che ha presentato un progetto per una vera e propria cittadella dello sport.

“Oltre al campo di calcio saranno realizzati due campi di padel, una mini pista d’atletica, uno skate park, un parco giochi per bambini, un’area di sgambamento per i cani e tanto altro. - afferma Quarrato - Negli anni scorsi abbiamo preso il teatro Franchi-Ingrassia di Triscina e, da discarica che era, l’abbiamo trasformato in un polo culturale che ha ospitato artisti di fama nazionale.

Auspichiamo di riuscire anche in questa impresa, anche se la situazione è veramente terribile con l’immobile, il quale è stato vandalizzato pesantemente, necessitando quindi di lavori molto onerosi. Ci auguriamo che anche i nostri concittadini possano dare una mano per fare risorgere questa struttura.”