Santa Ninfa, convocato Consiglio Comunale per riconoscimento di un debito fuori bilancio

di: Redazione - del 2022-10-22

Il presidente del Consiglio Comunale, Carlo Ferreri, ha convocato l'assemblea civica per le 20,30 di mercoledì 26 ottobre. Tra i punti all'ordine del giorno, oltre alle rituali comunicazioni, l'approvazione di una modifica alla delibera già adottata sulle agevolazioni Tari e il riconoscimento di un debito fuori bilancio per la copertura finanziaria dei lavori di somma urgenza alla condotta fognaria lungo la via Falcone e la via Rita Atria. (Nella foto d'archivio, una seduta del Consiglio Comunale)