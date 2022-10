CFM Futsal. Via alla stagione di Calcio a 5 femminile. Alla guida la castelvetranese Loredana Rizzo

del 2022-10-22

Il Calcio Femminile Marsala non si ferma nella sua evoluzione ed apre le porte ad una nuova avventura, con la costituzione di un nuovo organico: CFM Futsal. La squadra, guidata dal tecnico di Castelvetrano, Loredana Rizzo, è pronta ad inaugurare la sua prima stagione come stabilito da calendario ufficiale, nel Campionato Serie C Regionale Calcio a 5 Femminile.

Un girone di andata, un girone di ritorno e quattordici giornate per un totale di 56 gare presenti nella Fase Provinciale della sezione di Trapani. 8 le società partecipanti tra A.S.D Castellammare Calcio, A.S.D Femminile Marsala, A.S.D Football Castellammare, A.S.D Libertas, A.S.D Palermo Calcio a 5, A.S.D Polisportiva Real Sports Cefalù, C.C.S Santa Maria della Dajna e A.S.D Terrasini Paese di Mare.

Ad aprire le danze saranno proprio le azzurre nella sfida in casa contro l’A.S.D Libertas, che si terrà nella giornata di oggi alle ore 16:00, presso l’A.S.D Soccer 2022 F.C. di Via degli Archi a Mazara del Vallo, terreno di gioco già ufficiale per tutte le partite casalinghe della formazione lilibetana.