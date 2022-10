Moria di pesci a foce del Modione. La denuncia dei cittadini e di Mare Amico

di: Redazione - del 2022-10-25

Moria di pesci alla foce del fiume Modione il quale da giorni sversa acqua nera di scarichi che arrivano a monte. Un fenomeno più volte denunciato dagli ambientalisti ( clicca qui per leggere l’articolo sulla denuncia del novembre 2020 ) ai fini dell'individuazione dei responsabili e le cause di questo grave inquinamento. Di certo c’è che annualmente questo fenomeno si verifica e nonostante le segnalazioni, ad oggi, non risulta essersi risolto il problema. Sull'argomento è intervenuta anche l'Associazione Mare Amico con una nota di denuncia: "LO HANNO FATTO DI NUOVO!!! Questa notte hanno versato nel torrente Modione, appena sotto il tempio di Selinunte, le acque di vegetazione, provenienti da qualche frantoio operante nella zona di Castelvetrano. Le acque di vegetazione sono l'ultimo scarto della molitura delle olive e sono 200 volte più inquinanti delle fogne, poichè sottraendo l'ossigeno alle acque provocano la morte della flora e della fauna.

Infatti in questa zona di mare si nota già una notevole moria di pesci. Della cosa abbiamo notiziato i Carabinieri di Castelvetrano. (immagini forniteci dal sito Castelvetrano news)".