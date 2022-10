Castelvetrano, 4 Novembre commemorazione Giornata delle Forze Armate e di Unità d'Italia

di: Redazione - del 2022-10-26

(ph. Baldassare Genova)

Il Sindaco di Castelvetrano Vincenzo Alfano ha invitato tutti i cittadini a partecipare alla cerimonia in occasione della Giornata delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia. La commemorazione avverrà il 4 Novembre alle ore 12 presso il Monumento dei Caduti, celebrando così tutti coloro che, con sacrificio e dedizione, hanno contribuito ad unificare il nostro Paese.

Di seguito la nota stampa:

"L'Amministrazione Comunale di Castelvetrano, in occasione della Giornata celebrativa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, commemora tutti coloro che con dedizione, fatica ed enormi sacrifici permisero di realizzare l'Unità d'Italia. Il 4 Novembre l'Italia ricorda i giovani coraggiosi che sacrificarono la loro vita per unire il Paese e per conquistare quella libertà in cui riconoscersi.

La cerimonia è l'occasione per sottolineare i valori di unità nazionale, indipendenza e democrazia. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla manifestazione, per commemorare insieme i padri che ci hanno lasciato in pegno un'Italia unita e libera e per rendere i giusti onori ai loro figli in divisa, che oggi servono la Patria animati dagli stessi alti ideali.

Le difficoltà di oggi non ci distolgano dal vivere questo momento con spirito unitario, rivolgendo un rispettoso saluto alle Forze Armate che operano a tutela delle Istituzioni democratiche e garanzia della sicurezza.

Venerdì 04 Novembre alle ore 12,00 ci sarà un momento di raccoglimento e la deposizione di una corona d'alloro presso il Monumento dei Caduti, in Piazza Matteotti, per la celebrazione della festa d'Unità Nazionale, onorando la giornata delle Forze Armate e dei caduti in guerra."