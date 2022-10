“Dalla Maratona di New York ai km in bicicletta tra alimentazione, passione e preparazioni per i giovani”. Storia di Sergio Signorello

di: Elio Indelicato - del 2022-10-28

“Mens sana in corpore sano”, la locuzione latina tratta da un capoverso delle Satire di Giovenale ben adatta a Sergio Signorello, di sessanta anni, ma sembra che il tempo gli sia amico. “Lo sport - dice lo stesso Signorello - ha impegnato due terzi della mia vita, essendo stato maratoneta, duathleta, con importanti risultati, conquistando diversi titoli regionali ed ottimi piazzamenti nazionali ed internazionali (primo di categoria alla maratona di New York nel 1992).”

Adesso la bicicletta non può mancare nella sua attività giornaliera. “Io riesco a a percorrere una media giornaliera di sessanta chilometri, anche con condizioni atmosferiche proibitive. Nel pedalare provo una sensazione di benessere e di libertà, nonostante sia questo uno sport duro e faticoso, ma che voglio consigliare a giovani e meno giovani.

“Il connubio tra alimentazione e sport è molto importante. Non si possono ottenere - aggiunge Sergio Signorello - delle prestazioni ottimali senza che ci sia un giusto equilibrio alimentare. Noi fisicamente spesso siamo ciò che mangiamo. Rispecchio sommariamente la classica dieta mediterranea, privilegiando legumi e prodotti della nostra terra. Certo, se potessi ritornare indietro di qualche decennio sarei felice perché, per esempio, avrei voluto fare l’insegnante di educazione fisica, anche per avere un contatto con i giovani.”

Nonostante tutto Sergio Signorello si mette a disposizione dei giovani condividendo il suo bagaglio alimentare e sportivo in modo da aiutarli a superare varie prove atletiche: “Da qualche anno alleno parecchi giovani che vogliono indossare una divisa, aiutandoli a superare test atletici che i vari Corpi richiedono e devo dire che i risultati sono eccellenti, riuscendo ad ottenere anche delle grosse soddisfazioni, non ultima, come quella di Domenico Ingrasciotta.

Certo, bisogna lavorare sodo e ci vogliono non minimo di tre mesi per riuscire ad entrare nel range dei test atletici.”

Il teatro amatoriale, inoltre, fa parte delle sue tante passioni da coltivare: “Anche questo è uno sport amatoriale che fa bene, perché stai accanto ad amici che condividono la tua passione. Poi recitare in dialetto e tramandare il la nostra sicilianità è bellissimo e ti da grande soddisfazioni.”