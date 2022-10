Palmosa Fest, domani a Castelvetrano dalle 18 la presentazione libro "Caos" di Angelo Barraco

del 2022-10-22

Si svolgerà domani dalle 18 la presentazione libro "Caos" di Angelo Barraco edito da Bertoni Editore presso la Collegiata Dei Santi Pietro Paolo. Angelo Barraco è nato nel 1989 a Marsala in provincia di Trapani, città situata sulla punta estrema della Sicilia Occidentale. È un giornalista pubblicista e collabora con diverse testate nazionali, internazionali, cartacee e web.

Ha sempre amato la scrittura, sin da bambino e la ritiene un comodo rifugio per proiettare pensieri e descrivere la realtà che si prospetta ogni giorno davanti agli occhi: dal giornalismo alla poesia, dai racconti alla narrativa. Indistintamente. Ha curato la quarta di copertina della seconda ristampa di “Una Promessa per Sempre” di Silvia Maira e Valerio Sericano (Bertoni Editore). Insieme al giornalista Massimo Beccarelli ha curato la quarta di copertina di “Breve dialogo sulla felicità” di Frank Iodice, ispirato alla storia di Josè “Pepe” Mujica, ex Capo di Stato uruguayano e guerrillero rivoluzionario. Il libro è distribuito in tutto il mondo e tradotto in varie lingue.