Castelvetrano, scontro tra auto e scooter in zona Lottizzazione Saporito. Giovane trasportato in Ospedale

del 2022-10-23

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di questa stasera in via Tommaso Lucentini (zona Lottizzazione Saporito) a Castelvetrano. Coinvolti nel sinistro uno scooter, guidato da un giovanissimo M. M., e un’automobile. Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto i carabinieri di Castelvetrano per gli accertamenti del caso. Da tempo i residenti segnalano che numerosi giovani a bordo degli scooter sfrecciano a tutta velocità ma ad oggi nulla è cambiato e l’incidente di oggi ne è dimostrazione.