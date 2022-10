Selinunte, coltivazioni all’interno del Parco. Si pensa a vendita con etichetta

di: Redazione - del 2022-10-25

Il Parco Archeologico di Selinunte mette a reddito le aree verdi per la commercializzazione di prodotti con il marchio Selinunte e, per il controllo delle erbe infestanti, autorizza il pascolo del gregge controllato. Un’iniziativa che nasce in parte sotto la direzione dell’ex direttore del Parco, l’architetto Enrico Caruso, che, prima di lasciare l’incarico nel giugno del 2019, aveva iniziato la coltura dei grani antichi.

Adesso, il nuovo Direttore Francesco Crescente, che ha una laurea in agraria, ha deciso di dedicarsi a quei parecchi ettari di terreno un po’ distanti dalle aree monumentali, al fine di creare dei prodotti biologici da coltivare all’interno di alcuni spazi e salvaguardare quei 1800 alberi di ulivo parzialmente danneggiati anche da incendi, grazie ad una convenzione con un’Azienda leader del territorio per la trasformazione delle olive in olio.

Sarà l’azienda ad occuparsi dello stato di salute degli alberi che da tempo sono trascurati, i quali dovranno diventare anche un ambito di interesse per il visitatore attento.

“Saranno circa 17 gli ettari dove si coltiverà un po’ di tutto, a cominciare dalle lenticchie in due ettari; dieci ettari, poi, saranno messi in produzione per i grani antichi, a cominciare - precisa lo stesso Direttore - da uno dei più conosciuti, il monococco, poi il grano maiorca, così da ottenere la famosa farina bianca (grano tenero), e poi ancora la varietà pedula sicula.

Cinque ettari saranno piantati a sulla, le quali daranno un aspetto rosso al territorio, che servirà anche per la produzione del miele. Grazie a delle convenzioni con apicoltori, sarà introdotta la specie in estinzione dell’ape nera sicula”.

Il Direttore parla di sinergia tra il Parco ed alcune aziende leader, per arrivare ad un prodotto finito da poter vendere anche nel bookshop all’ingresso del Parco ai turisti o, come meglio li ama definire il Direttore, i visitatori.

“Si spera che questo prodotto non rimarrà solo a Selinunte, ma che andrà a finire anche negli altri punti vendita gestiti da CoopCulture, sparsi nel territorio nazionale. Tutti questi prodotti dovranno avere un’etichetta comune con la dicitura: Parco Archeologico di Selinunte”.

Rimangono nemici dell’area monumentale le erbe infestanti, le quali sono molto invasive, soprattutto quelle legnose. Non potendo usare dei disserbanti, si è pensato di favorire il pascolo controllato a nord e a sud delle aree monumentali, che sicuramente avrà la forza di rallentarne l’avanzata.

Si ritiene opportuno quindi ottimizzare il Parco negli spazi vuoti coltivabili, visto che anche i selinuntini coltivavano ortaggi lungo le sponde del fiume Modione.