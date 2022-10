Inquinamento Modione. Polizia Municipale e Corpo Forestale sequestrano terreno. Ecco cos'è successo

di: Redazione - del 2022-10-28

Negli scorsi giorni la nostra Redazione ha denunciato per prima l'inquinamento delle acque del Modione a causa di possibili sversamenti abusivi. E' intervenuta con una dura nota stampa anche l'Associazione Mare Amico ed Europa Verde. Immmediantamente si è mossa in moto la macchina organizzativa dei Carabinieri, Corpo Forestale e Polizia Municipale, mentre anche la Capitaneria di Porto è stata avvisata.

Ebbene, a seguito di una attività di indagine congiunta, esperita dal Corpo di Polizia Municipale di Castelvetrano e dal Corpo Forestale — Distaccamento di Castelvetrano - è stato individuato il sito di immissione dell'acqua inquinata nel Modione, ubicato nella Contrada Errante-Paratore, e insistente all'interno di un lotto di terreno incolto che lambisce il letto del corso d'acqua. Sembra che il proprietario sia risultato estraneo al fatto delittuoso. Sono state trovate delle tracce di mezzi pesanti che avrebbero attraversato il terreno incolto per scaricare abusivamente i reflui oleosi nel fiume Modione per poi scappare.

La porzione del lotto di terreno interessato, per circa mq. 700, è stata posta sotto sequestro giudiziario con conseguente comunicazione alla Autorità Giudiziaria competente

II sito in questione ed altri potenzialmente sensibili continueranno ad essere monitorati dalle Forte dell'Ordine al fine di evitare il perpetrarsi di ulteriori nocivi sversamenti.

Per legge ogni frantoio deve comunicare la particella e il terreno dove depositare, con il sistema dello spandimento, l'acqua vegetale che dovrebbe fungere anche da concime per la terra. Evidentemente per qualche operatore sversare nel Fiume Modione è la soluzione più comoda e immediata infischiandosene del rispetto per l'ambiente.