Tre castelvetranesi nel cast del film "La stranezza" con Tony Servillo, Ficarra e Picone

di: Redazione - del 2022-10-30

“La stranezza" il film di Roberto Andò con protagonisti Tony Servillo e Ficarra e Picone sta riempendo le sale cinematografiche .

Tre castelvetranesi possono vantarsi di poter dire “ c’ero anche io nel film”. Mimma Monachella, Salvatore Graffeo e Ciccio Bascio hanno avuto il ruolo di comparse girando delle scene ad Erice lo scorso marzo.

Mimma Monachella interpretava una vedova girando una scena al cimitero di Erice e non solo, Salvatore Graffeo interpretava un militare che scendeva dal treno alla stazione di Trapani e Ciccio Bascio un viandante del luogo.I tre hanno voluto rimarcare alla Redazione la signorilità del regista, del protagonista Tony Servillo e di tutta l’organizzazione che gira attorno alle riprese di un film, in particolare Erika e Valeria per l’opportunità che gli è stata concessa .