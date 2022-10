Campobello, prorogato al 31 dicembre termine richiesta CIR per strutture turistico-alberghiere

di: Comunicato Stampa - del 2022-10-27

“Il Sindaco Giuseppe Castiglione rende noto che l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Spettacolo e dello Sport ha posticipato al 31 dicembre il termine per richiedere codice identificativo regionale “CIR” da parte delle strutture turistico-alberghiere.

Oltre agli altri adempimenti già previsti per legge, i gestori, i titolari o i legali rappresentanti di “strutture ricettive” e di “alloggi per uso turistico” operanti nel territorio comunale dovranno, dunque, entro tale data, obbligatoriamente effettuare, mediante il sistema [email protected], le comunicazioni previste dal decreto D.A. n. 1783 del 27/07/2022, che ha l’obiettivo di garantire un’offerta turistica trasparente, contrastando forme irregolari di ospitalità.

Per quanto riguarda, in particolare, i titolari delle strutture ricettive già esistenti, bisognerà fare richiesta del codice attraverso l’apposita sezione della piattaforma, mentre quelle di nuova istituzione dovranno inviare a “[email protected]” la copia della Scia inviata al Comune e richiedere l’inserimento in anagrafica e il rilascio del codice. Per le “case vacanza” il procedimento è simile: sia quelle già esistenti sia le nuove dovranno registrarsi in “[email protected]”, chiedere l’inserimento in anagrafica e il rilascio del Cir.

Per i titolari viene introdotto anche l’obbligo di comunicare giornalmente, entro 24 ore, tramite il sistema di gestione dei flussi turistici “[email protected]”, i dati relativi agli arrivi e alle presenze, a fini statistici.”