Dal Fec 50 Mila Euro per la Chiesa di San Domenico. Prevista anche messa in sicurezza della campana

di: Redazione - del 2022-11-03

A rischio crollo il balconcino della Chiesa di San Domenico a Castelvetrano. Interviene il Fec (Fondo edifici di culto) con un finanziamento di circa 50.000 euro, che serviranno per mettere in sicurezza anche la campana datata 16 febbraio 1622, realizzata dal maestro Giacomo San Filippo.

Da qualche giorno è stato montato un pontile, dove già sono al lavoro le maestranze per smontare il balconcino di marmo, che si trova sul prospetto della Chiesa del 1400. Dovrà essere poi rimontato probabilmente con una nuova e sicura tecnica di ancoraggio. I lavori vengono giornalmente seguiti dall’arciprete Don Giuseppe Undari e dai sei volontari che, giornalmente, si occupano di farla visitare ai turisti.

L’intervento riguarderà il ripristino del prospetto nella parti ammalorate e la sostituzione della finestra sopra l’ingresso. Contesualmente, si dovrà smontare la campana e metterla poi in sicurezza, soprattutto dopo un allarme lanciato dal Club per l’Unesco nell’aprile del 2018, che aveva sollecitato interventi sui sostegni metallici.

“I lavori - precisa il geometra Ignazio Palermo, coordinatore dei volontari - riguarderanno chiaramente anche il consolidamento della torre campanaria.

Intanto la Chiesa potrà continuare ad essere visitata dai turisti che, secondo i dati forniti dai volontari da gennaio ad oggi, sono stati 5.500, mentre nella pre-pandemia si sono raggiunte le diecimila visite in un anno.

Nessun problema per quelle guidate all’interno della Chiesa. I visitatori potranno entrare dalla porta della sagrestia, attigua al portone centrale, chiuso dalle paratie di sicurezza”.

Proprio lo scorso venerdì c’è stata la presentazione del libro dell’arciprete Don Giuseppe Undari “In pura sospensione”, una raccolta di poesie e riflessioni, molto apprezzata anche dai relatori Giuseppina Accardi, dal professore Rosario Atria e dal numeroso pubblico presente all’evento.

La Chiesa di San Domenico, che alcuni chiamano la “Piccola Sistina”, non finisce di stupire. All’inizio dell’anno, nella cappella Lombardo, per caso si scoprì che dietro un altare posticcio in legno, datato alcuni secoli, c’era il vero altare in muratura riportato alla luce. Nel medesimo posto, anche la scoperta di un affresco, realizzato tra il 1600 e il 1650, attribuibile ad Orazione Ferraro.