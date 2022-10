Castelvetrano, successo per Aurora Furgiele nel concorso “Una Sardina in Mostra”

di: Comunicato Stampa - del 2022-10-31

“L’I.C. Capuana-Pardo di Castelvetrano, diretto dalla Prof.ssa Anna Vania Stallone, è sempre pronto ad accogliere le iniziative fortemente ancorate al tessuto cittadino castelvetranese, assicurando così esperienze significative agli alunni e alle famiglie facenti parte della comunità scolastica.

Anche nell’a.s. 2022/23 gli alunni frequentanti le quinte classi delle scuole primarie del nostro Istituto hanno partecipato al concorso “Una Sardina in Mostra” (IV edizione 2022), organizzato dall’associazione Arcadia, con il supporto della Capofila Casa Giuffrè Srl – e con le partecipazioni, oltre che del Comune di Castelvetrano e dell’Istituto Alberghiero “A. Titone”, anche di numerose imprese locali.

I bambini partecipanti si sono cimentati nella creazione di lavori individuali pertinenti secondo le tecniche di espressione ammesse. Tre le tematiche proposte tra cui scegliere: la valorizzazione dell’aspetto storico e delle tradizioni legate alla sardina; la valorizzazione degli aspetti legati all’importanza della sardina come alimento, anche in rapporto alla dieta mediterranea; la valorizzazione della figura del pescatore, attraverso il racconto e/o l’illustrazione del suo lavoro e/o degli attrezzi e/o delle metodologie di pesca.

I lavori realizzati dagli allievi sono consegnati entro il 19 Ottobre 2022 e, previa valutazione positiva di ammissibilità da parte della giuria tecnica, pubblicati sul sito del progetto per essere visionati dal pubblico votante. Per ogni opera è stata realizzata una gallery fotografica (in caso di opere materiali) o sono state pubblicate le relative Clip multimediali (in caso di opera audio/video).

Nel periodo compreso tra il 22 Ottobre e il 28 Ottobre 2022 tutti gli interessati hanno potuto visionare le opere sul sito web e, previa una procedura telematica di identificazione, hanno votato l’opera preferita, secondo la regola “una persona, un voto”; a questi voti si è aggiunto quello espresso dalla giuria tecnica.

Sabato 29 Ottobre 2022 sono stati resi noti i nomi dei vincitori per ciascuna delle tre aree tematiche. Complimenti a tutti i partecipanti che si sono cimentati con impegno ed entusiasmo in laboratori di ricerca producendo lavori davvero creativi e originali. Grande soddisfazione per il nostro Istituto per il premio ricevuto durante la manifestazione dalla nostra Aurora Furgiele, prima classificata nella categoria “La valorizzazione degli aspetti legati all'importanza della sardina come alimento”.”