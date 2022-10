Castelvetrano, si ribalta una betoniera. 44enne castelvetranese trasportato in Ospedale

del 2022-10-31

Si ribalta una betoniera sulla SS 115 km 64 per cause che sono in fase di accertamento nei pressi di Campobello di Mazara. Solo leggere ferite per il castelvetranese P.G. di 44 anni.

Sul posto la Polizia municipale di Campobello per gli accertamenti del caso. Il traffico è rallentato perché c’è solo una corsia di marcia in attesa che arrivi domani un grosso mezzo per mettere in assetto di guida la betoniera carica di cemento che stava dirigendosi a Mazara a scaricare. Attualmente non si conoscono le cause dell’incidente.

Il conducente prima è andato leggermente fuori strada e poi si è ribaltato.