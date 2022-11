“Il declino di Castelvetrano tra vandalismi, inerzia e le telecamere necessarie per contrastare gli incivili”. Lettera aperta alla Redazione

di: Stelio Manuele - del 2022-11-02

Da alcuni mesi, dopo avere assistito alla "strana" non chiarita vicenda della ricostruzione fallita della piazzetta di legno a Selinunte ed al ridicolo finto tentativo del nostro Sindaco di aprire alle altre forze politiche in Consiglio Comunale per cercare una maggioranza che non ha piu', non attraverso un azzeramento della Giunta ma con la farsa del ritiro delle deleghe lasciando in carica gli assessori "nudi", non sono piu' intervenuto su Castelvetranonews.it, avendo prima esplicitato che, nell'interesse della Città, che vanta il numero italiano di commissariamenti in Italia per lacune ed errori di questa amministrazione, il primo cittadino doveva dimettersi.

Per l'esito infruttuoso per la rappresentatività della Città, delle recenti elezioni regionali, conoscendo lo storico difetto dei nostri concittadini nel sostenere un candidato locale a favore degli " stranieri", mi è stato facile prevedere che ancora una volta nessun castelvetranese avremmo avuto in Assemblea Regionale.

Seguo sempre da lontano, con attenzione e grande interesse per le sorti della mia Castelvetrano, le vicende, purtroppo, negative che ne accentuano la decadenza; oggi mi sto accingendo ad intervenire con questa nota critica, alla luce di due notizie che sono state particolarmente spiacevoli.

L'atto vandalico che, ancora una volta, ha ferito il centro storico della Città, già tanto mutilato dalla quarantennale insipienza ed incapacità delle amministrazioni che non hanno saputo (o voluto) tutelare edifici e palazzi storici, (ad es. la lenta inesorabile dissoluzione della palazzina Liberty Signorelli ) con lo stupido deterioramento della fontana della Ninfa, e' insopportabile perchè dopo i ripetuti atti vandalici che hanno colpito l'area del sistema delle piazze l'amministrazione comunale avrebbe dovuto provvedere alla installazione di video camere non tanto per scoprire i vandali quanto per l'effetto dissuasivo che si deve perseguire contro questi stupidi individue.

Non si giustifichi sempre l'abulia e l'inerzia colpevole di Sindaco ed assessori con la solita manfrina del dissesto.

Il Comune ha poche risorse (perchè ancora dopo quattro anni e non so quanti assessori alla finanze che si sono avvicendati inutilmente, il Comune non è capace di riscuotere le entrate cui ha diritto) ma puo' fare delle scelte di finanziamento con le entrate disponibili, l'acquisto e l'installazione di telecamere nei punti piu' delicati dela Città.

A questo proposito, visto che il Sindaco non ha maggioranza in Consiglio ed il Bilancio di previsione dovrà essere, comunque, approvato ( per evitare lo scioglimento del Consiglio ) sollecito la maggioranza o tutti i consiglieri ad iscrivere in Bilancio un apposito stanziamento per installazione telecamere.

L'altra notizia di cui ho avuto notizia e foto da Enzo Napoli storico locale, grande e meritevole difensore e tutore della castelvetranesità, è che, per incuria nella manutenzione e protezione dei siti archeologici in 15 anni in una notevole significativa del territorio del Parco di Selinunte sono spariti diversi siti già portati alla luce perchè coperti e nascosti dalla invasione di sterpagli ed arbusti selvatici.

La veridicità di questa notizia è dimostrata dalla comparazione di foto dei siti come erano prima e di come sono oggi invasi e coperti.

A questo proposito ho ascoltato con attenzione e compiacimento l'ultima intervista del neo direttore del Parco Archeologico nostro compaesano dott. Felice Crescente, ed auspico che lo stesso in base alla segnalazione di questa criticità intervenga con sollecitudine non solo per porre fine a questa invasione dei siti da sterpaglie ed arbusti.



Per le foto si ringrazia Ninni Vaccara