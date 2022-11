Ponte di Ognissanti, denunce dei Carabinieri a Castelvetrano e Salemi

di: Comando Provinciale Carabinieri di Trapani - del 2022-11-02

"I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, durante il ponte di Ognissanti appena trascorso, hanno messo in atto una serie di servizi di controllo del territorio, denunciando al termine dell’attività diverse persone per svariati reati.

Un tunisino di 28 anni, residente a Salemi, è stato denunciato per aver violato gli obblighi inerenti il DASPO urbano cui risulta sottoposto, in quanto sarebbe stato sorpreso in un bar di quel comune in evidente stato di ubriachezza.

Anche a Castelvetrano i Carabinieri hanno eseguito controlli mirati allo spaccio di stupefacenti e al rispetto del codice della strada denunciando due soggetti sorpresi alla guida dei rispettivi mezzi, uno con un tasso alcolemico superiore al limite consentito, l’altro senza patente di guida perchè mai conseguita con reiterazione nel biennio."