Salemi domenica a 'Kilimangiaro', su RaiTre. Venuti: "Prosegue valorizzazione turistica della città"

di: Comunicato Stampa - del 2022-11-04

"Salemi sugli schermi di RaiTre. La cittadina in provincia di Trapani - che rappresenterà la Sicilia al 'Borgo dei Borghi 2023', concorso legato alla trasmissione 'Kilimangiaro' - sarà protagonista della puntata che andrà in onda domenica 6 novembre, dalle 17:15 alle 19. 'Kilimangiaro', condotto da Camila Raznovich, condurrà i suoi telespettatori attraverso le bellezze storiche e artistiche di Salemi, che dal 2016 fa parte del prestigioso club dei Borghi più belli d'Italia.

Il video, che sarà poi visibile anche su Raiplay, lancerà la candidatura di Salemi a 'Borgo dei Borghi 2023': la votazione avverrà in primavera, quando saranno andati in onda i servizi relativi a tutti i venti borghi in gara. "Un'altra tappa nel percorso di promozione turistica di Salemi - affermano il Sindaco, Domenico Venuti, e l'Assessore al Centro storico, Vito Scalisi -. Salemi è stata scelta per rappresentare la Sicilia e questo, oltre a essere motivo di soddisfazione, rappresenta per noi uno stimolo a dare il massimo nel percorso di valorizzazione del nostro borgo che continua e non si ferma.

Domenica tutta Italia potrà scoprire la nostra città. L'attenzione dei media nazionali rappresenta senza dubbio un risultato del quale andare orgogliosi e potrà contribuire a creare delle opportunità per Salemi"."