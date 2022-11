Campobello, anche quest’anno Amministrazione Comunale ha celebrato Giornata Unità Nazionale e delle Forze Armate

di: Comunicato Stampa - del 2022-11-04

“Anche quest’anno, come da tradizione, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Castiglione, con la collaborazione della locale sezione dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, ha celebrato la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate con una sobria cerimonia, che si è tenuta stamattina, venerdì 4 novembre, all’interno della Villa Comunale.

Alla presenza delle locali autorità civili, religiose e militari è stato il Vicesindaco Antonella Moceri a deporre una corona d’alloro al Monumento ai Caduti in segno di omaggio a quanti hanno perso la vita lottando per la pace e la democrazia.

«Nell’anniversario della fine di una guerra – ha affermato il Vicesindaco Moceri nel suo intervento – rivolgiamo un pensiero speciale ai caduti di tutte le guerre e a tutte le Forze Armate che ogni giorno, con grande impegno e spirito di sacrificio, mettono a rischio la propria vita per garantire l’ordine e la sicurezza del Paese.

Nonostante la storia ci abbia insegnato che la guerra è una tragedia che porta sempre distruzione e sofferenza, l’occupazione dell’Ucraina, nel 2022, ha rinnovato una nuova e assurda brutalità. Un pensiero particolare va, dunque, rivolto al popolo ucraino, a cui ribadiamo la nostra vicinanza, con l’auspicio che possa finalmente finire anche questa assurda ed inaccettabile guerra».

Sono stati presenti alla manifestazione anche gli Assessori Comunali Lillo Dilluvio e Stefano Tramonte, l’ex Assessore Nino Accardo, che ha collaborato per l’organizzazione della manifestazione, il Presidente della locale Associazione Combattenti e Reduci Gaspare Accardi, il graduato aiutante Giacomo Patti, Medaglia d’Oro al Valore dell’Esercito, in rappresentanza del sesto reggimento dei Bersaglieri di Trapani, l’U.N.U.C.I (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo) di Campobello ed una rappresentanza degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Pirandello – S. Giovanni Bosco”.”