Castelvetrano, stamane la commemorazione della Giornata delle Forze Armate e di Unità d'Italia

di: Redazione - del 2022-11-04

Si è svolta stamane la cerimonia in occasione della Giornata delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia. La commemorazione si è svolta alle 12 presso il Monumento dei Caduti, celebrando così tutti coloro che, con sacrificio e dedizione, hanno contribuito ad unificare il nostro Paese. È stato osservato un momento di raccoglimento ed è stata deposta una corona d'alloro presso il Monumento dei Caduti, in Piazza Matteotti, per la celebrazione della festa d'Unità Nazionale, onorando la giornata delle Forze Armate e dei caduti in guerra.

Presenti il Sindaco Enzo Alfano, il comandante della Polizia Municipale Rosalba Raccuglia, il Comandante del Distaccamento Polizia Stradale di Castelvetrano Ispettore Giovanni Paolo Pellicane, il capitano dei Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano Pietro Calabró, il Presidente del Consiglio Comunale Patrick Cirrincione e alcuni rappresentanti dell’Associazione Reduci Combattenti. Ad officiare le celebrazioni Don Giuseppe Undari.

In questa giornata si intende ricordare, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi.