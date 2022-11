Campobello, Amministrazione Comunale domani celebrerà Giornata Unità Nazionale e Forze Armate. Ecco il programma

di: Comunicato Stampa - del 2022-11-03

“Domani, venerdì 4 novembre, come da tradizione, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Castiglione celebrerà la “Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate”.

La manifestazione è promossa dal Comune con la collaborazione della locale sezione dell’Associazione nazionale Combattenti e Reduci.

La cerimonia solenne avrà inizio alle ore 9.30 con il raduno delle autorità e dei partecipanti davanti al Palazzo Municipale.

Successivamente, i partecipanti si recheranno all’interno della Villa Comunale, dove sarà deposta una corona d’alloro al Monumento ai Caduti che ricorda il sacrificio dei civili, dei militari e dei partigiani campobellesi dispersi durante la guerra.

Nel ricordo riverente di quanti hanno perso la vita lottando per la pace e la democrazia, il Sindaco Castiglione e l’Assessore Comunale alla Cultura Antonella Moceri invitano la cittadinanza, le scolaresche e tutte le associazioni di Campobello a partecipare alla cerimonia, che rappresenta un’occasione significativa per mantenere viva la memoria e per trasmettere i valori di libertà che sono alla base della nostra Costituzione.”