Polizze RCA: il risparmio oggi passa per il preventivo assicurazione auto online

di: Luca Beni - del 2022-11-09

Al giorno d’oggi nell’ambito delle polizze RCA risultano sempre più richieste le assicurazioni online, che stanno registrando un vero e proprio boom grazie ai diversi vantaggi che sono in grado di offrire ai sottoscrittori.

Innanzitutto, gli utenti apprezzano la maggiore convenienza economica di questi prodotti, un aspetto legato al fatto che le compagnie online, senza la presenza di sedi fisiche, hanno potuto abbattere in modo piuttosto importante i costi di gestione.

Inoltre, attualmente è possibile confrontare le proposte migliori presenti sul mercato in pochi click, affidandosi ad appositi siti specializzati.

Naturalmente, per disporre di una panoramica dettagliata e completa online , è consigliabile fare riferimento a portali di comparazione di riferimento del settore, come per esempio 6sicuro.it, che da oltre 20 anni offre agli utenti un servizio veloce, semplice e del tutto gratuito.

Come richiedere un preventivo assicurazione auto online

Richiedere un preventivo online è facile e piuttosto rapido e richiede solo l’inserimento di alcuni dati. Si parte dalle canoniche informazioni personali, ivi incluse professione e città di residenza.

Seguiranno anche dati concernenti altri componenti della famiglia che potrebbero condurre il veicolo, se neopatentati e in quale classe di merito rientrano. Proprio rispetto alla classe di merito, già in fase di preventivo è possibile inserire la volontà di usufruire della legge Bersani al fine di sfruttare quella di un familiare che appartenga a quella più bassa, così da avere un risparmio sul premio finale.

Seguiranno i dati del veicolo: targa, marca e cilindrata, pur se molti comparatori stilano preventivi anche se il mezzo non è ancora stato acquistato (e magari si valuta il modello anche in base al costo dell’assicurazione).

Il risultato finale potrà cambiare anche rispetto al tipo di antifurto che si ha o s’intende montare sul veicolo, ad esempio se semplicemente meccanico o più complesso come quello satellitare; al contempo, può essere richiesto qual è il ricovero del mezzo, perché vi sarà differenza tra uno parcheggiato in garage e uno invece lasciato in strada.

Più informazioni si indicheranno, più il preventivo finale sarà aderente alla realtà e si potrà valutare assieme a tutte le proposte di quel tipo, ivi incluse le modalità di pagamento, i massimali e l’eventuale franchigia.

Perché inserire le coperture accessorie nel preventivo assicurazione auto online

Nel preventivo occorre leggere innanzitutto il premio annuo previsto e, partendo da esso, fare tutte le valutazioni del caso rispetto alla convenienza dei differenti massimali proposti, ma anche alla già citata modalità di pagamento: una domiciliazione bancaria o l’appoggio su una carta di credito, ad esempio, ridurranno il rischio di dimenticanze nei pagamenti. Ma vi sono compagnie che prevedono anche il bonifico periodico. Inoltre, la cadenza annuale può essere sostituita da una semestrale o persino mensile.

Oltre al massimale, si può osservare anche un’eventuale franchigia, che molte compagnie applicano laddove il contraente desideri un risparmio ulteriore sul premio. Occorre però ricordare che potrebbe rappresentare una spesa successiva, perché di fatto stabilisce una cifra minima al di sotto della quale la polizza non risarcirà il danno, il quale diventerà perciò parzialmente a carico di chi ha subito il sinistro.

Online è possibile anche modulare il preventivo di propria scelta, aggiungendo o eliminando le coperture accessorie, a seconda della loro effettiva utilità. Chi viaggia molto, ma anche chi abbia un mezzo particolarmente datato, può trovare utile aggiungere ad esempio L’Assistenza stradale, che interviene trasportando il veicolo da un meccanico convenzionato in caso di incidente o guasto; il Risarcimento diretto riguarda invece l’opportunità di ottenere il risarcimento di un sinistro direttamente dalla propria compagnia di assicurazioni, senza dover attendere quella della controparte, e molte società lo offrono già nella formula di base.

Vi sono poi altre coperture da valutare in base alle proprie esigenze, come la Polizza cristalli, la Atti vandalici, la classica Furto e incendio, la Eventi naturali e la Tutela legale che protegge in presenza di controversie.