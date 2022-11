"Il Modione (finalmente) riprende il suo colore naturale". La lettera aperta di ringraziamento di Gianfranco Caraccioli

di: Redazione - del 2022-11-09

Gianfranco Caraccioli ringrazia con una lettera aperta tutti coloro che hanno contribuito a rendere pulito il fiume Modione, nella speranza che questa situazione non accada nuovamente, essendo letale per la flora e la fauna.

Ecco di seguito le sue parole:

"Rivedere le acque chiare ci riempie di gioia. In qualità di Vicepresidente Regionale "Rangers del nucleo Selinunte", intendo ringraziare personalmente coloro che si sono spesi per questa giusta causa. Il dott. Felice Crescente, le segnalazioni di Mare Amico del dott. Lombardo, i video-monitoraggi di Maurizio Abitabile e, senza dubbio, la non indifferente testata giornalistica locale di Elio Indelicato.

Questa volta il danno subito intercettato è durato pochi giorni, contro i dieci dell'inverno scorso. Si spera che l'episodio del danno sia l'ultimo. Gli scarti vegetali sono letali per il mare e i fiumi. Di certo basterebbe un ulteriore piccolo sforzo da parte dei pochi comuni che scaricano dai depuratori, sostituendo i vecchi filtri per fogne risalenti a 20 anni fa e vedere le acque completamente chiare.

Forse rivedremo presto rane, cefali e libellule, scomparse da tempo in questo luogo, ricordando l'importanza della catena biologica."