Anche a Castelvetrano al via i corsi professionali per Assistenti all’autonomia e alla comunicazione dei disabili

di: Publiredazionale - del 2022-11-09

Il centro studi Formasys è una realtà radicata da molti anni nel mondo della formazione professionale. Il suo ventaglio di proposte formative è completo in linea con le novità del mondo del lavoro. Il supporto fornito parte dalla consulenza e continus per l’intero percorso formativo, il cui scopo finale è quello di dare un’ottima preparazione teorico-pratica che soddisfi in pieno i futuri progetti professionali. Il centro studi Formasys è conosciuto, infatti, per la trasparenza, l'affidabilità e per un corpo docente preparato e con una significativa esperienza lavorativa.

Uno dei corsi professionali più richiesti è quello di Assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili ( ASACOM ) che, negli ultimi anni, è divenuta una figura importantissima all’interno del mondo della scuola.

L’Asacom è un operatore socio-educativo che svolge la funzione di mediare e facilitare la comunicazione, l’apprendimento, l’integrazione e la relazione tra lo studente – con disabilità sensoriale – e la sua famiglia, nonché i docenti e la classe. Il corso prevede una preparazione torica in classe e un tirocinio formativo presso le scuole.

Alla fine del percorso, dopo l’esame finale, verrà rilasciata la qualifica professionale che darà la possibilità di lavorare e di essere preparati alle sfide professionali che questo ruolo presenta. Il programma formativo comprende l’insegnamento della lingua italiana dei segni (Lis), delle tecniche della codifica Braille e di altri moduli di psicologia e pedagogia.

Un percorso formativo completo che vi consentirà di avere tutte le nozioni necessarie per diventare un Assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili. Il corso partirà a breve e i posti liberi si stanno già esaurendo, per chi fosse interessato ha ancora poco tempo a disposizione. Da Formasys srl, troverete, inoltre, personale preparato e cortese, pronto a consigliarvi per il meglio.

Questa realtà è molto di più di un centro studi, vuole essere una scuola dove la voglia di migliorarsi possa incontrare infinite opportunità di crescita. Sul sito www.formasys.it troverete tutte le informazioni sulle varie attività dell’azienda e i contatti a cui rivolgersi. Inoltre, presso le loro sedi troverete il personale pronto a rispondere ad ogni vostra domanda.

Le Sedi:

Alcamo: Viale Italia, 35. Tel: 0924.24638

Castelvetrano: Via Virgilio Titone, 5. Tel: 0924.81347

Trapani: Via Barcellona 26, Casa Santa – Erice. Tel: 0923.581106